Українська військова делегація бере участь у плануванні навчання «Кленова арка - 2014»

Протягом тижня військовослужбовці Збройних сил Канади, Литовської Республіки, Польщі та України повинні узгодити питання, пов’язані з проведенням цьогорічного навчання, яке відбудеться на території Республіці Польща.

За словами співкерівника навчання, командира багатонаціональної бригади полковника ЗС Республіки Польща Даріуша Суботки, основу цьогорічного навчання було закладено під час початкової конференцій. Попередньо формат навчання мав складатися із командно-штабної фази та практичних дій підрозділів, але у зв’язку з низкою об’єктивних причин, зокрема, складною військово-політичною ситуацією в Україні, довелося оптимізувати концепцію проведення заходу. Цьогоріч основні зусилля будуть спрямовані на підготовку керівництва багатонаціонального батальйону та офіцерів підпорядкованих йому підрозділів.

"Ми повинні чітко визначитися із тематикою конкретних заходів навчання, вирішити питання матеріально-технічного та медичного забезпечення, фінансування, координації тощо", - зазначив офіцер.

Представники України з Командування Сухопутних військ ЗС України, Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, однієї з вітчизняних аеромобільних бригад та інших підрозділів не лише входитимуть до складу штабу батальйону та командування рот і взводів у якості тих, хто навчається, але й робитимуть важливий внесок в організацію та проведення заходу. Так, українські військові фахівці з центру імітаційного моделювання бойових дій Сухопутних військ ЗС України надаватимуть своїм польським колегам допомогу в налаштуванні високотехнологічного обладнання та проведенні навчання на високому фаховому рівні.

Також варто зауважити, що сценарій цьогорічного навчання складається з урахуванням досвіду збройних конфліктів сучасності, зокрема, беруться до уваги новітні методи проведення інформаційних операцій, здійснення інформаційної протидії, співробітництва із місцевим населенням, засобами масової інформації тощо. Українські офіцери із відповідними фаховою підготовкою та досвідом спільно з канадськими фахівцями братимуть участь у підготовці офіцерів штабу до кваліфікованих та адекватних дій в інформаційному полі миротворчих та стабілізаційних операцій.

Проведення навчань серії «Кленова арка» є важливим етапом у створенні та діяльності литовсько-польсько-української миротворчої бригади.

Основних домовленостей щодо організації та проведення навчання «Кленова арка - 2014» буде досягнуто під час заключної плануючої конференції, яка відбудеться у липні. Саме навчання проходитиме у вересні на базі одного з батальйонів ЗС Республіки Польща у Любліні.