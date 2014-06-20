У Міноборони пояснили, кого визнають учасником бойових дій

Учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції (відповідно до вимог пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», повідомляє Міноборони.

Перелік осіб, що є учасниками бойових дій визначено пунктом 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

З метою обліку особового складу командиром військової частини видається відповідний наказ (по стройовій частині) про відрядження в райони проведення антитерористичної операції, а також інформація про участь військовослужбовців в антитерористичній операції заноситься до особової справи або військового квитка та засвідчується командиром військової частини й гербовою печаткою.

Видачу посвідчень учасника бойових дій військовослужбовцям за відповідними рішеннями буде організованоДепартаментом кадрової політики Міністерства оборони України та Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, а військовозобов’язаним, призваним на військову службу під час мобілізації —обласними та Київським міським військовими комісаріатами.