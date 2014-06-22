Порошенко вшанував пам'ять загиблих у роки війни

Глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у Києві.

Разом з Президентом пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання вшанували Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, виконувач обов’язків Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль, члени Уряду, ветерани, представники духовенства та громадськості.

"Сьогодні один із найбільш важких днів в нашій історії — 22 червня. День, який навчив Український народ найбільше — любити мир. День, який нагадує нам всім про жахи і страхіття війни, — сказав Петро Порошенко. — Обидва мої діди з перших днів були на війні. Тому для нас в родині це день нагадувань про жахи війни і про мир. Дід Іван закінчив військовий похід в Празі, де в останній день війни він був поранений. Дід Сергій — у Німеччині. Дід моєї дружини, нажаль, в листопаді 1941 року зник безвісти в боях під Одесою. Ми завжди шанували дідів, предків і знали, якою ціною завойований мир", - сказав Президент.

Президент України підкреслив, що сьогодні питання війни знову стало реальністю в Україні.

"Саме тому позавчора, під час перебування в зоні АТО я прийняв рішення дати миру шанс. Відбулося одностороннє припинення вогню з боку українських Збройних Сил, Національної Гвардії та прикордонників, яке суворо дотримується і буде дотримуватись до 27 червня", - наголосив Порошенко.

Він зазначив, що сьогодні він робить все можливе для того, аби переконати людей, які проживають на Донбасі, у необхідності досягнення миру.

"Ми робимо все можливе для того, щоб переконати тих, хто живе на Донбасі, що вони є і будуть найціннішими нашими громадянами. Ми гарантуємо їм безпеку, і мирний план Президента саме налаштований на те, щоб зберегти мир, скласти зброю, шляхом переговорів відновити єдину, цілу державу", - підкреслив він.