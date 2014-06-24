Коваль зустрівся із заступником Державного секретаря США паном Грегорі Кознером

Сторони обговорили актуальні питання співробітництва в контексті поточної військово-політичної ситуації в Україні, напрями розвитку двосторонньої співпраці в оборонній сфері.

Глава вітчизняного оборонного відомства поінформував американську делегацію про військово-політичну ситуацію на Сході України, зокрема, щодо участі Збройних Сил України в антитерористичній операції.

— У даний час підрозділи Збройних Сил України спільно з Державною прикордонною службою фактично закрили державний кордон на Сході України. Вздовж лінії кордону створені угрупування наших військ, метою яких є відбиття можливої збройної агресії з суходолу, повітря та води. Паралельно триває робота щодо удосконалення системи управління та логістики Збройних Сил України, — зазначив виконуючий обов’язки Міністра оборони України.

Генерал-полковник Михайло Коваль наголосив на пріоритетних потребах підрозділів Збройних Сил, які беруть участь в антитерористичній операції. Йдеться про засоби індивідуального захисту, сучасні системи зв’язку, засоби розвідки і спостереження, мобільні захисні споруди тощо. В ході розмови генерал — полковник Михайло Коваль висловив зацікавленість у проведенні цільової консультативно-дорадчої допомоги з боку США у сфері кризового менеджменту, підготовки професійного сержантського корпусу, спеціального персоналу тощо.

— Сьогодні керівництво держави та Збройних Сил України роблять все, щоб вирішити ці питання самостійно. Так, нещодавно прийнято на озброєння новий бронежилет вітчизняного виробництва. Він надійний, недорогий і пройшов ретельні випробування. Міністерство оборони України замовило 28 тисяч таких бронежилетів, 14 тисяч вже надійшло і відправлено у війська, — повідомив виконуючий обов’язки Міністра оборони генерал-полковник Михайло Коваль.

Заступник Державного секретаря США пан Грегорі Кознер від імені американського уряду запевнив українську сторону у всебічній підтримці з питань забезпечення безпеки та національного суверенітету.

— Впродовж останніх місяців військовослужбовці Збройних Сил України продемонстрували стійкість, чималу витримку, а також чіткі намагання запобігти ескалації насильства у проблемних регіонах країни. Це заслуговує не тільки на повагу, а й на всебічну підтримку, яку готові надати Україні Сполучені Штати та всі провідні держави світу. Впевнений, що державний суверенітет України буде захищено, — зазначив пан Грегорі Кознер.