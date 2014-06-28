Влада швидко ухвалить рішення нейтралізувати бойовиків, якщо вони порушать перемир'я - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, у рішенні за підсумками засідання 27 червня президента України з членами РНБО та керівниками силових відомств, визначено чіткий перелік дій, якщо не будуть виконуватися умови перемир`я.

Як зазначив Лисенко, у такому випадку Україна залишає за собою право перервати перемир`я, терміново скликати засідання РНБО, керівників силових відомств і прийняти рішення про застосування сили проти бойовиків.

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Довідка УНІАН. 20 червня президент України Петро Порошенко в рамках реалізації мирного плану, який складається з 15 пунктів, віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Ведення вогню було припинене з 22.00 20 червня до 22.00 27 червня.

Таке рішення було ухвалене для того, щоб терористи могли скласти зброю. Передбачалося, що бойові дії на час зупинки АТО будуть лише у відповідь.

Незважаючи на наказ про припинення вогню, терористи продовжують нападати на сили антитерористичної операції.

Пізно увечері 27 червня Порошенко на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони продовжив режим незастосування сили до 22.00 понеділка, 30 червня.