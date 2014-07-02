Спортсмени ЦСК збройних сил здобули нагороди на турнірі з греко-римської боротьби
16:12, 02 липня 2014Військо
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У Німеччині закінчився міжнародний турнір з греко-римської боротьби. За результатами змагань одразу 4 спортсмени команди майстрів з єдиноборств Центрального спортивного клубу (ЦСК) збройних сил здобули нагороди.
REUTERS
Так, у ваговій категорії до 59 та 66 кг бронзові медалі вибороли солдати служби за контрактом Євген М’ягкий та Денис Дем’янков, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
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Співробітник збройних сил Жан Беленюк (84 кг) та старший сержант Олександр Чернецький (130 кг) також здобули бронзові нагороди в своїх вагових категоріях.
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