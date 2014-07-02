Спортсмени ЦСК збройних сил здобули нагороди на турнірі з греко-римської боротьби

Так, у ваговій категорії до 59 та 66 кг бронзові медалі вибороли солдати служби за контрактом Євген М’ягкий та Денис Дем’янков, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Співробітник збройних сил Жан Беленюк (84 кг) та старший сержант Олександр Чернецький (130 кг) також здобули бронзові нагороди в своїх вагових категоріях.