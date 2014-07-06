Гелетей нагородив військовослужбовців у таборі АТО

Сьогодні, 5 липня, Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей з робочою поїздкою відвідав райони проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Читайте такожГелетей і Муженко нагородили офіцерів за звільнення від бойовиків селища МиколаївкаПід час перебування на сході України Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей за успішне проведення спеціальних завдань під час АТО нагородив військовослужбовців Збройних Сил України. Так чимало офіцерів отримали достроково військові звання та нагороди.

"Ми будуємо нову державу, і ми забезпечимо територіальну цілісніть нашої держави. Але скажу вам більше: тепер ваші проблеми — це мої проблеми. Дякую всім вам, горжусь вами і перемога буде за нами. Слава Україні!" — налосив генерал-полковник Валерій Гелетей виступаючи перед бійцями АТО.