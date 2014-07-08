Із Харкова до зони АТО направили майже 7 тисяч тон тилового майна

Як повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, питанням матеріально-технічного забезпечення армійських частин і підрозділів, які беруть участь у АТО, займаються фахівці Об'єднаного центру забезпечення (ОЦЗ) тилу Збройних сил України, що в Харкові.

Читайте такожДо Києва прибули бронежилети зі СШАЗа словами командира ОЦЗ Юрія Середи, в зону АТО щоденно направляється паливо для танків і БМД, харчові продукти, камуфляжі, бронежилети та інші матеріальні цінності.

Так, зазначив Середа, за весь час проведення АТО з Харкова до місць ведення бойових дій направлено понад 5560 бронежилетів, 4400 спальних мішків та близько 195 тисяч сухих пайків і разових раціонів (загальна вага відправленого 6,75 тис. т).

«Тилове майно для потреб армії надходить, як централізовано, так й від благодійних організацій», - додав у свою чергу заступник командира ОЦЗ Андрій Крохмаль.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

На даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.