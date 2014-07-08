Міноборони перевірило матеріально-технічне забезпечення учасників АТО

Як розповів голова інспекторської групи, заступник міністра оборони Петро Мехед, забезпечення військових частин, які беруть участь в АТО, матеріальними засобами речової служби організовано шляхом підвезення необхідної кількості майна транспортом об’єднаних центрів забезпечення до базового табору за заявками командирів підрозділів, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Читайте такожУ Донецьку сили АТО здійснили авіаудар по штабу терористів - ЗМІ

"Потребують заміни 14652 пари черевиків з високими берцями та стільки ж комплектів костюмів камуфльованих літніх, термін носіння яких закінчився", - повідомив Петро Мехед.

Низькою залишається забезпеченість військовослужбовців засобами індивідуального захисту. Станом на 6 липня забезпеченість складає: бронежилети - 67 % (I-IV класів захисту), тобто 17648 комплектів, при потребі 24857 комплектів.

Петро Мехед також повідомив, що харчування особового складу, залученого до АТО, проводиться відповідно до норм продовольчого забезпечення у базових таборах шляхом розгортання польових кухонь та приготування гарячої їжі. "На блокпостах та вогневих точках, які віддалені від базових таборів, харчування здійснюється шляхом приготування гарячої їжі на малолітражних кухнях, доставки гарячої їжі термосами з базових таборів тричі на день, де це неможливо - видачею сухих пайків", - повідомив заступник міністра оборони.

У військових таборах створено підвищені запаси продовольства за всією номенклатурою в обсягах від 7 до 12 діб, води питної бутильованої - на 3-5 діб. Підвезення харчів до віддалених підрозділів здійснюється автомобільним транспортом, у разі необхідності залучається повітряний транспорт, як, наприклад, до підрозділу збройних сил (ЗС), який прикриває Луганський аеропорт.

Сили та засоби медслужби формувань ЗС, що беруть участь в АТО, посилено мобільними лікарсько-сестринськими бригадами та лікарями-спеціалістами зі складу госпіталів і військово-медичних клінічних центрів регіонів. Закладами охорони здоров’я Міноборони у визначених районах розгорнуто 2 військових мобільних госпіталі (ще 2 знаходяться у резерві) та сформовано 31 мобільну лікарсько-сестринську бригаду. "Медична допомога пораненим та хворим на блокпостах та базових таборах надається своєчасно з подальшою евакуацією у військові або цивільні лікувальні заклади для надання спеціалізованої медичної допомоги і реабілітації", - розповів Петро Мехед.

Він додав, що з метою найшвидшої доставки поранених на етапі надання спеціалізованої медичної допомоги медична евакуація здійснюється із залученням гелікоптерів та літака пошуково-рятувальних служб.

"Для того, щоб збройні сили змогли повністю виконати свої завдання в зоні АТО, потрібно забезпечити 4 складові: зв’язок, захист, засоби розвідки та високоточне озброєння. Щодо решти видів забезпечення, це - питання інформаційно-аналітичного забезпечення військовослужбовців", - наголосив Петро Мехед.

Військовослужбовців, які знаходяться на блокпостах, у віддалених точках, або які забезпечують виконання передовими підрозділами завдань і постійно знаходяться в русі, неможливо зібрати, щоб провести бесіду або роз’яснювальну роботу. Тому іноді виникають моменти, які потрібно вже потім доробляти. " Це стосується роз’яснення тих норм соціального захисту, які мають зміни. Це доведення останніх законів, які регулюють грошове забезпечення військовослужбовців. Безумовно, потрібно ще ближче і більше працювати з військовослужбовцями, тому що після початку просування вперед у більшості військовослужбовців нарешті в очах загорівся вогник, який сьогодні свідчить, що з першими успіхами у військовослужбовців збройних сил з’явилось те, що я раніше бачив в Афганістані. Коли є результат, то у військовослужбовця з’являється впевненість у своїх силах, впевненість у своїх командирах і готовність захищати свою Батьківщину", - підкреслив заступник міністра оборони.