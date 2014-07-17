За місяць територія проведення АТО зменшилась вдвічі - Порошенко

Про це сказав президент України Петро Порошенко під час зустрічі з матерями та дружинами військових, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент висловив рідним військових велику подяку за подвиг їхніх синів та чоловіків.

«Без них ми державу не захистимо. Роль і місія тих, хто сьогодні береже нашу країну, є надзвичайно важливою», - підкреслив Порошенко.

Жінки поділилися з президентом своїм баченням проблем військових та висловили пропозиції щодо їх вирішення. Президент запевнив, що не залишить без уваги жодної проблеми, ретельно вивчить всі пропозиції. За його словами, робиться все для налагодження безперешкодного забезпечення воїнських підрозділів всім необхідним - боєприпасами, харчами, водою.

Читайте такожПорошенко зустрівся з родичами учасників АТО, які пікетували його адміністрацію«Ваші сини та чоловіки – справжні герої, разом з ними ми створюємо нову армію», - заявив на зустрічі глава держави.

Президент наголосив, що сьогодні проти України розв’язана справжня війна.

Читайте такожЗа час АТО сапери знешкодили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметівТакож Порошенко підкреслив, що режим припинення вогню обов’язково повинен встановлюватися у двосторонньому порядку.