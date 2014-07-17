На Рівненському полігоні відбулись військові навчання

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Під керівництвом командирів рот і взводів солдати військової служби за контрактом та строковики вдосконалювали практичні заняття з вогневої, тактичної та інженерної підготовки.

Основною метою занять у польових умовах стало удосконалення навичок і дій кожного військовослужбовця та колективу.

Читайте такожУ Рівному відкрито громадську приймальню Міністра оборони УкраїниЗважаючи на те, що частина особового складу виконує визначені завдання у складі сил антитерористичної операції, військовослужбовці Рівненщини активно вивчають бойовий досвід, який отримали їхні товариші по зброї під час АТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час зустрічі із родичами учасників бойових дій на сході України Президент України Петро Порошенко заявив, що за місяць територія проведення АТО зменшилась удвічі.