За час проведення АТО на сході України поранені майже 1 тисяча військових

З військових госпіталів у зону АТО направлено лікарсько-сестринські бригади, там працюють майже 350 військових лікарів, розгорнуті два мобільних госпіталі.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій під час брифінгу у Військово-медичному клінічному центрі «Головний військово-медичний госпіталь».

За його словами, всі посади медичних працівників укомплектовані на 100%.

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«За всіма канонами науки та стандартами НАТО не прийнято, щоб лікар вищої категорії працював безпосередньо на полі бою, але ми пішли на такий крок, щоб безпосередньо в зоні ураження рятувати життя людей. Якщо там не було б лікаря, то, можливо, половина поранених не дійшла б до госпіталів. В госпіталях ми втратили чотирьох, але вони були вкрай важкі, і вони також вважаються загиблими під час АТО», — розповів Андронатій.

Він також наголосив, що під Зеленопіллям загинули 19 українських військовослужбовців і чотири прикордонники, поранення отримав 101 військовослужбовець.

«Цей підрозділ був в ізоляції. Але ми всіх поранених без втрат евакуювали спочатку до нашого мобільного госпіталю, а потім вертольотами на дніпропетровського госпіталю. Багатьох з цих лікарів подано на державні нагороди, тому що це дійсно подвиг — вживати всіх заходів для того, щоб стан здоров’я поранених поліпшився вже у польових умовах, а не чекати, опустивши руки, поки хтось приїде їх евакуювати. Це — високий професіоналізм, який проявляється в бойових умовах під кулями», — зазначив полковник медичної служби й додав, що безпосередньо на місці військовим лікарем — командиром медроти служить його син, і інформацію він має з першоджерел. На всі його запитання син відповідає, що лікарських засобів, як і харчів, у них вистачає.

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«Система медичного забезпечення працює дуже надійно. Може бути, навіть краще, ніж інші системи. Я навіть не побоюся сказати, що єдина система, яка була готова до війни — це медична служба», — підсумував він.

За його словами, за час проведення антитерористичної операції на сході України поранення отримав 991 військовослужбовець.

«Більше 400 військових вже знову у своїх частинах, або проходять реабілітаційний період і також готові повернутися до бойових побратимів. У даний час на лікуванні перебувають 566 поранених. З них 20% — у важкому стані, 30% — середньої тяжкості, 50% — з легкими пораненнями. Серед поранених 528 — військовослужбовці Збройних Сил України. Найголовніша лікарня, куди везуть поранених — це Головний військово-медичний клінічний центр у Києві. На другому місці — одеський та дніпропетровський госпіталі. Також поранені перебувають у львівському та харківському госпіталях. В останньому зараз 138 поранених, половину з них сьогодні заберуть літаком, щоб розвантажити військово-медичну установу», — повідомив Андронатій.

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Поранених по госпіталях розподіляють залежно від характеру поранень. З пораненнями очей військові госпіталізуються в Одесу, з нейрохірургічними патологіями — у Київ і Львів, легкопоранених розподіляють по іншим Військово-медичним клінічним центрам.

«Велику допомогу по догляду за пораненими надають і волонтери, за що їм велика подяка, — наголосив полковник медичної служби.