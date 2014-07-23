Кількість охочих здати кров для військовослужбовців перевищує технічні можливості лікарів

— Головною метою заходу було поповнення банку крові Полтавського обласного центру переливання крові для потреб лікарень регіону. Значна частина допомоги піде на потреби поранених учасників бойових дій у зоні АТО, тому не дивно, що активність охочих здати кров дуже висока, — розповів заступник начальника закладу з виховної роботи підполковник Юрій Кривоніс,

Долучився до акції й особовий склад Полтавського військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій.

Активність військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у цей день була настільки високою, що у виїзної бригади обласної станції переливання крові забракло технічних можливостей для обслуговування усіх охочих. Тому командування частини узгодило з медичними працівниками дату наступного візиту.