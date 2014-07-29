Радянських аптечок помаранчевого кольору на озброєнні ЗСУ більше не існує - Міноборони

— Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України була дана вказівка зібрати із військових частин до медичних складів футляри аптечок індивідуальних з метою укомплектування їх медичним майном, — пояснив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, коментуючи ситуацію з нібито пустими аптечками.

Він повідомив, що у якості гуманітарної допомоги Збройними Силами було отримано 1925 аптечок індивідувальних, які були безпосередньо передані до військових частин, що виконують завдання за призначенням. До складу аптечок індивідуальних входять:

джгут кровоспинний,

повітровід назально-форингальний,

рукавички медичні,

лейкопластир,

бинт медичний,

пов’язка еластична перев’язувальна.

Відповідно до рішення Начальника Генерального штабу — головнокомандувача Збройних Сил України, на період проведення АТО кожен військовослужбовець забезпечується пакетом перев’язувальним індивідуальним (2 шт.), джгутом кровоспинним медичним (1 шт.) та знеболювальним засобом.

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Що стосується нош, директор Військово-медичного департаменту запевнив, що їх у Збройних Силах достатньо:

— У наявності понад 6 тисяч нош, майже всі вони нові і є у кожному медичному підрозділі.

Щодо довідок, які видають пораненим, полковник Віталій Андронатій пояснив, що раніше у наказі № 402 було тільки формулювання «у результаті захворювання, яке отримане в період виконання обов’язків військової служби» — саме це у них було і зазначено. Тепер до наказу прийняті зміни, і в довідках вказується саме «у результаті поранення». Ті військовослужбовці, які отримали довідки раніше, зможуть отримати нові, оскільки вся інформація наявна в історії хвороби.