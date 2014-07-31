Сили АТО знищили "Град" терористів у районі Суходольська

Про це повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов, передає Еспресо.TV.

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"У районі Суходольська вогнем у відповідь знищено систему залпового вогню "Град", яка вела обстріл позицій сил АТО на кордоні", - зазначив він.

Дмитро Снєгирьов наголосив, що знищено одну з трьох вогневих точок, які виявили українські військові в цьому районі.

Окрім того, за інформацією "Правої справи", відбувається перегрупування бойовиків у напрямку Суходольська. "Наразі спостерігається перегрупування бойовиків із Молодогвардійська у Суходольськ", - повідомив Дмитро Снєгірьов і додав, що "очевидно, буде або прорив, або деблокада українських військ на цій ділянці проведення АТО".