Порошенко планує зустрітися з волонтерами, які допомагають українській армії

Президент України Петро Порошенко високо оцінює підтримку армії волонтерським рухом.

«Армія перемагає тоді, коли вона має високий бойовий дух і надзвичайно високу підтримку в суспільстві. Волонтери є символом цієї підтримки», - наголосив Глава держави в інтерв’ю журналістам українських телеканалів, повідомляє прес-служба Глави держави.

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Глава держави висловив переконання, що з таким ставленням громадян ситуація в Україні стабілізується.

«Воювати за нас ніхто не буде. Захищати країну за нас ніхто не буде. Це - справа наша, і ми це зробимо», - заявив він.

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Коментуючи стан Збройних Сил, Порошенко зазначив, що ще кілька місяців тому їх фактично не було. Натомість зараз, підкреслив Президент, Україна має боєздатну армію. «Ми маємо армію, яка дуже неочікувано для наших ворогів, почала виконувати будь-які бойові завдання», - констатував він.

Відповідаючи на питання щодо того, чи впевнений Президент у достовірності інформації, яку він отримує, про ситуацію у зоні АТО, Порошенко сказав: «Впевнений, що мені доповідають все, адже спілкуюся не лише з генералами. Я маю можливість передзвонити командиру кожного підрозділу. І я це роблю».