У морській авіаційній бригаді відбулася чергова льотна зміна екіпажів

За словами виконуючого обов’язки командира бригади, від часу перебазування військової частини з Криму на материкову Україну загальний наліт морських авіаторів склав понад 600 годин, а середній наліт на екіпаж - майже 35 годин, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"У бригаді всі літальні апарати, які знаходяться в строю, забезпечені екіпажами. Ми здатні виконати будь-яке завдання вдень і вночі, у простих і складних метеоумовах", - зазначив офіцер.

Протягом дня екіпажі вертольотів Ка-27 відшліфовували пошуково-рятувальні навички на землі. В майбутньому, отримавши відповідні допуски, льотчики перейдуть до більш серйозних завдань у морі та в складних метеоумовах. А на вертольоті Мі-14 фахівці готували молодого льотчика в якості командира екіпажу.

У найближчих планах морських авіаторів - участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2014.