Терористи на Донбасі уникають контратак через брак сил і засобів - РНБО

У Раді національної безпеки і оборони України заявляють, що терористи на Донбасі уникають контратак через брак сил та засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“За добу українські військові 26 разів вступали в вогневий контакт з терористами. Терористи намагаються розхитати ситуацію і прийти в контрнаступ, але сил їм не вистачає”, - сказав Лисенко.

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Відповідаючи на запитання щодо надання допомоги українським військовослужбовцям в луганському аеропорту речник РНБО зазначив, що допомога надходила, але через спроби атакувати колону, вона була повернута. “Втім допомога буде надана іншим шляхом і вона обов'язково дійде”, - сказав Лисенко.