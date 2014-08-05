На визволених від терористів територіях виявлено понад 9 тис. боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, серед знищеного 499 снарядів, 604 мінометні міни, 392 гранати, 49 ракет від систем залпового вогню та 7 тис. 814 інших вибухонебезпечних предметів.

Також саперами було обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 584 адміністративні будівлі, 474 га території та 31,9 га водоймищ.

Читайте такожНа Луганщині у двох містах знайшли 257 боєприпасів і більш як 25 тонн пороху Продовжуючи тему, Лисенко зазначив, що терористи на сході продовжують руйнувати інфраструктуру, зокрема ними було підірвано залізничний міст біля населеного пункту Ніжне Тале, в результаті чого припинено доставку вугілля до Луганської ТЕС.

Як зазначив Лисенко, наразі на Луганщині знеструмлені 62 населених пункти, з яких у 46 електрика відсутня повністю.