У РНБО пояснили, чому сили АТО залишили Ясинувату

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“Дві доби тому українські військові заходили в цей населений пункт, проте ситуація склалась так, що загрожувала мирному населенню, і керівництво АТО прийняло рішення відійти на перший рубіж. Зараз робиться все, щоб вивести мирне населення і потім увійти в місто”, - сказав Лисенко.

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При цьому він зауважив, що залізничний вузол станції Ясинувата заблокований силами АТО.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня на сайті Інформаційно-аналітичного центру РНБО з'явилася інформація, що підрозділи сил АТО 3 серпня зайняли місто Ясинувата Донецької області.

«Звільнення міста дозволило охопити Донецьк з півночі і перекрити один із важливих каналів постачання зброї і техніки для терористів. Тепер у місті проводиться операція з виявлення і знешкодження залишків терористичних бандформувань», - йшлося у повідомленні РНБО.

Водночас сьогодні жителі Ясинуватої заявили, що місто перебуває під контролем терористів «Донецької народної республіки.

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За словами співрозмовників УНІАН, «Ясинувата залишається повністю під контролем терористів, по всьому місту розставлені їхні блокпости, на залізничному вокзалі постійно чергують озброєні «ДНРівці». І, звичайно, ніде ніяких українських прапорів».

Жителі також стверджують, що продовжують сподіватися, що скоро частини Нацгвардії увійдуть до їх рідного міста.