79-а бригада у повному складі повернулась додому

Повний склад 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України повернувся додому.

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