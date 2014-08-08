79-а бригада у повному складі повернулась додому

20:37, 08 серпня 2014
Військо
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Повний склад 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України повернувся додому.

УНИАН

Про це повідомляє ТСН.

Десантники перебували під обстрілом терористів більше трьох тижнів.

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