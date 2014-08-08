79-а бригада у повному складі повернулась додому
20:37, 08 серпня 2014Військо
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Повний склад 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України повернувся додому.
Десантники повернулися додому / УНІАН
Про це повідомляє ТСН.
Десантники перебували під обстрілом терористів більше трьох тижнів.
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На Миколаївщину повернувся весь склад 79-ї бригади
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