Сили АТО ведуть активний наступ на околицях Донецька

Українські військові ведуть активний наступ на терористів на околицях Донецька.

Як передає кореспондент УНИІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, це вже дозволило звузити кільце довкола міста та відрізати шляхи, якими донедавна користувалися терористи.

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Лисенко зазначив, що сили АТО перекрили постачання зброї та найманців з Росії до Донецька через трасу Н21 (Старобельськ-Луганськ-Донецьк). Критичною для терористів стала нестача ресурсів для організації оборони у напрямі Шахтарськ-Торез-Сніжне, сказав він, додавши, що це дає змогу силам АТО блокувати угруповання бойовиків у цих районах.