За добу в зоні АТО загинули четверо українських військових, 23 - поранені

Ще 23 бійці отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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