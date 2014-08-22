За добу в зоні АТО загинули четверо українських військових, 23 - поранені
14:02, 22 серпня 2014Військо
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За минулу добу в Луганській і Донецькій областях загинули четверо українських військовослужбовців.
REUTERS
Ще 23 бійці отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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