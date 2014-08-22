Українська армія веде бій за звільнення 11 міст Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Донецькій та Луганській областях продовжуються активні наступальні дії сил АТО», - зазначив він.

Лисенко наголосив, що «тривають бої за звільнення від бойовиків Донецька, Луганська, Іловайська, Ясинуватої, Шахтарська, Тореза, Сніжного, Зугреса, Горлівки, Красного Луча, Станично-Луганського, що супроводжується значними втратами серед терористів».

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