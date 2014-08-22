За добу силовики 22 рази вступали у бій з терористами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби сили АТО 22 рази вступали у вогневий контакт з терористами в районі Мар’їнки, Красногірки, Жданівки, Кутейникового, Фащівки, Городища, Новоганнівки, Верхньоторецького, Андріївки, Круглика, Станиці Луганської, Ільїнки, Земляного, Березового», - заявив він.

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