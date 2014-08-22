За добу силовики 22 рази вступали у бій з терористами
14:56, 22 серпня 2014Військо
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Протягом доби сили Антитерористичної операції 22 рази вступали у бій з терористами.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Протягом доби сили АТО 22 рази вступали у вогневий контакт з терористами в районі Мар’їнки, Красногірки, Жданівки, Кутейникового, Фащівки, Городища, Новоганнівки, Верхньоторецького, Андріївки, Круглика, Станиці Луганської, Ільїнки, Земляного, Березового», - заявив він.
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