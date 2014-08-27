За добу в зоні АТО загинули 13 військових, 36 поранені

За минулу добу загинули 13 українських військових та 36 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожКомбат "Донбасу": Сьогодні вирішальний день у боях за Іловайськ

За його словами, на сході України за минулу добу загинули 13 українських військовослужбовців та 36 отримали поранення.