За добу в зоні АТО загинули 13 військових, 36 поранені

13:07, 27 серпня 2014
Військо
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Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

REUTERS

За минулу добу загинули 13 українських військових та 36 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, на сході України за минулу добу загинули 13 українських військовослужбовців та 36 отримали поранення.

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