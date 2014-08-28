Податківці створять батальйон для участі в АТО

Державна фіскальна служба (ДФС) має намір створити власний батальйон для участі в антитерористичній операції на сході країни, до якого увійдуть близько 100 податкових міліціонерів.

Про це повідомив глава ДФС Ігор Білоус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Отримали доручення створити свій батальйон на базі ДФС. Скажу відверто, що подібна вказівка поступила практично всім органам влади. В більшій мірі цей батальйон буде складатись з податкових міліціонерів. Якщо говорити про їхню кількість, то поки що це питання досить розмите. Проте, думаю, буде в межах 100 осіб. Після наступного засідання зможу сказати точніше», - повідомив Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, ДФС створена на базі Міністерства доходів і зборів, підпорядковується Міністерству фінансів. Міндоходів, яке існувало до Фіскальної служби, вважалося одним із найкорумпованіших відомств, співробітники якого постійно чинили тиск на бізнес.

Із квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція.