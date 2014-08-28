В зоні АТО різко ускладнилася ситуація - Тимчук

Про це керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що «Росія перейшла від безсистемної допомоги бойовикам живою силою і зброєю до проведення спланованих разом з терористами широкомасштабних операцій. Росіяни у тісній взаємодії з терористами прагнуть одним махом збільшити територію, підконтрольну «ДНР», у рази. І якщо в районі Новоазовська, попри усі проблеми, ситуація не катастрофічна, то під Амвросієвкою (де, до речі, вже обладнаний командний пункт російської БТГ) картина складніша.

Читайте такожУ "ДНР" відкрито визнали, що на боці терористів воюють російські військовіЯкщо ці хлопці не отримають по зубах у найближчі години, всі успіхи сил АТО у Донецькій області за останні тижні можуть бути просто знівельовані, і доведеться розпочинати все спочатку. Враховуючи, що Путін вже не надто соромиться кидати сюди свої війська, повернення втрачених позицій може вартувати набагато дорожче, аніж їх взяття першого разу».

Читайте такожРосійський військовий розповів, як його частина озброювала терористів (відео)За даними Тимчука, «цей сценарій широкомасштабного (але, як і раніше, не визнаного Кремлем) російського вторгнення вже було запускався у середині липня, коли його на старті раптом перервала катастрофа з «Боїнгом». Нині Путін продовжив реалізацію цього плану».

Тимчук зазначив, що «штаб АТО вживає заходів до порятунку ситуації на півдні та на напрямку Амвросіївка-Іловайськ».

Читайте такожПосол США: Росія перекинула на Донбас новітні системи ППО«Сюди, нарешті, прибуває підкріплення. В Іловайську наші хлопці утримують частину міста та під’їзні шляхи, а також висоти у околицях. Продовжуються зачистка н.п. Іларія, Маломиколаївка та Родаково. Наші війська утримують позиції у районі н.п. Хрящувате та Новосвітлівка, Савур-Могили», - пише він.