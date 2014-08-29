Бойовики при підтримці військ РФ відновили активні дії на Донбасі
У РНБО наголошують, що на південному напрямі українським військовим вже надійшло підкріплення, зокрема протитанкове озброєння.
Бойовики у взаємодії з підрозділами військ РФ відновили активні дії у районах Іловайська, Новосвітлівки, Хрящуватого, Новоазовська та кургану Савур-Могила.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, також спостерігається нарощування терористичного угрупування на північному напрямку під Луганськом.
Читайте такожЗа даними ООН, з початку війни на Донбасі загинули більше 2,5 тисяч осіб
Водночас, як зазначив Лисенко, на південному напрямі українським військовим надійшло підкріплення, зокрема протитанкове озброєння.
Тактична група «Кордон» розпочала заходи з охорони й оборони кордону по другому рубежу на напрямку Новоазовськ – Амвросіївка, повідомив Лисенко.