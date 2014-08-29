До України вторглися 3 батальйонні тактичні групи і 2 танкові батальйони російських військ - Тимчук

В Україну вторглися 3 батальйонні тактичні групи і 2 танкові батальйони російських військ, які діють за двома основними напрямами: у районі Новоазовська і по лінії Амвросіївка-Іловайськ.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«Російські війська в тісній взаємодії з терористами продовжують активні дії за двома основними напрямами – в районі Новоазовська і по лінії Амвросіївка-Іловайськ», - відзначив він.

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«При цьому не йдеться про десятки батальйонних і ротних тактичних груп російських військ, що вторглися в Україну (принаймні, поки що). На даний момент нами підтверджена присутність на Донбасі 3 БТГ і двох танкових батальйонів росіян (максимальна оцінка при цьому – 5 БТГ і 3 тб). Плюс від 8 до 10 диверсійно-розвідувальних груп російського спецназу», - відзначив Тимчук.

Водночас, за його словами, Росія має повну можливість і далі вводити війська до України. «На нашу думку, зупинити цей процес може лише жорстка відсіч і знищення вже введених підрозділів», - наголосив військовий експерт.

«У цьому контексті вселяє оптимізм той факт, що сили АТО достатньо ефективно завдають артилерійських і авіаційних ударів по скупченнях ворожих військ, знищуючи особовий склад і техніку росіян», - переконаний Тимчук.