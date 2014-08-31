На Дніпропетровщині майже три тисячі добровольців прибули до військоматів

У Дніпропетровській області до районних військових комісаріатів добровільно, без виклику повісткою, прибули майже 3 тис. громадян.

Як повідомляє прес-служба Мністерства оборони України, за словами заступника військового комісара Дніпропетровського обласного військового комісаріату по роботі з особовим складом підполковник Сергія Полуцигана, ”у період проведення етапів третьої черги мобілізації з області було призвано військовозобов’язаних рядового, сержантського та офіцерського складу запасу, які приступили до виконання службових обов’язків по захисту територіальної цілісності Української держави. За цей час у війська поставлено понад 500 одиниць техніки”.

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Як сказав Полуциган, на Дніпропетровщині сформовано три батальйони територіальної оборони і триває формування ще одного підрозділу територіальної оборони, термін готовності якого - середина вересня. Жоден з мобілізованих не буде одразу направлений виконувати бойові завдання в зону АТО без підготовки на полігоні. Відновлення військових навичок триватиме в обсягах та за програмою підготовки в залежності від військових спеціальностей.