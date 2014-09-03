Мешканці окупованого Криму та переселенці з Донбасу записуються добровольцями до війська

"Телефонують нам постійно. Охочих дуже багато з різних куточків країни, в тому числі з тимчасово окупованої АР Крим, переселенці з Донецької області", - зазначив відповідальний за комплектування підрозділу офіцер.

Щоденно в підрозділ надходить майже два десятки чоловіків різних вікових груп. Як відзначив військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату полковник Олександр Іванов, усі добровольці в обов’язковому порядку проходять медичне обстеження.

"Ми не беремо юнаків віком 18-19 років, надаємо перевагу старшим та зрілим чоловікам", - розповів полковник Олександр Іванов.

В першу чергу в батальйоні радо приймають військовослужбовців, які служили в частинах ВДВ, спецпризначення, морської піхоти та мають відповідну фізичну, психологічну та фахову підготовку. Є й охочі віком понад 50 років, але таких у батальйон не беруть.