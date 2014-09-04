Підготовка Маріуполя зосереджується на протитанковій боротьбі - Гелетей

Координувати дії всіх державних органів, як військових, так і цивільних, направлено досвідченого вищого офіцера Збройних Сил України.

Про це в соцмережах повідомляє міністр оборони Валерій Гелетей.

"В квадрат передислоковано додаткові підрозділи Збройних Сил України. Інженерними частинами ведеться облаштування фортифікаційних укріплень. Доставлені значні обсяги зброї та озброєння", - пише міністр.

Проводиться мобілізація мешканців Маріуполя у підрозділи територіальної оборони. Для підготовки добровольців в місто направлені інструктори спеціальних підрозділів Міноборони. Основна увага підготовки зосереджена на протитанковій боротьбі та тактиці дій підрозділів в обороні міста. Враховуючи можливу висадку російського морського десанту, вживається низка заходів з організації берегової оборони.

Ті хто готові долучитись до оборони Маріуполя, можуть зголошуватись на гарячу лінію Міноборони (044)223-23-61 або військових комісаріатів міста. Аналогічні заходи розпочато і в інших прикордонних регіонах та столиці України.