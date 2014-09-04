РНБО почала узагальнювати дані про військових, доля яких невідома

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Почалася робота по узагальненню даних про українських військових, доля яких залишається невідомою", - зазначив він.

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"Як тільки ця інформація буде зібрана відомствами, вона буде оприлюднена", - додав Андрій Лисенко.