РНБО почала узагальнювати дані про військових, доля яких невідома
14:52, 04 вересня 2014Військо
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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) почала роботу по узагальненню даних про українських військових, доля яких в даний час невідома.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Почалася робота по узагальненню даних про українських військових, доля яких залишається невідомою", - зазначив він.
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"Як тільки ця інформація буде зібрана відомствами, вона буде оприлюднена", - додав Андрій Лисенко.
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