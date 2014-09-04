Українські військові знищили два танки бойовиків під Маріуполем

Сьогодні, 4 вересня, станом на 18-30 в районі населеного пункту Широкіне, що у Донецькій області в районі Маріуполя, тривав бій.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"На даний момент, воїни сил АТО вже знищили два танки терористів, та один автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Також у штабі АТО нагадали, що в районі населеного пункту Коминтерново було знищено зенітну установку та автомобіль «Урал».