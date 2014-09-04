Українські військові знищили два танки бойовиків під Маріуполем
20:14, 04 вересня 2014Військо
0 0
Сили АТО знищили танки та автомобіль бойовиків на Донбасі.
REUTERS
Сьогодні, 4 вересня, станом на 18-30 в районі населеного пункту Широкіне, що у Донецькій області в районі Маріуполя, тривав бій.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожСиловики знищили під Маріуполем російську зенітку та "Урал"
"На даний момент, воїни сил АТО вже знищили два танки терористів, та один автомобіль", - йдеться у повідомленні.
Також у штабі АТО нагадали, що в районі населеного пункту Коминтерново було знищено зенітну установку та автомобіль «Урал».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter