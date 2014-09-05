За добу в зоні АТО загинули 7 українських військових, 59 поранені
13:12, 05 вересня 2014Військо
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Про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло семеро й поранено 59 українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, всього з початку АТО на сході України загинуло 846 і отримали поранення 3072 українських військовослужбовців.
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