За добу в зоні АТО загинули 7 українських військових, 59 поранені

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло семеро й поранено 59 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, всього з початку АТО на сході України загинуло 846 і отримали поранення 3072 українських військовослужбовців.