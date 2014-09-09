На Sea Breeze-2014 всі елементи навчання відпрацьовуються в повному обсязі

Заступник начальника штабу командування військово-морських сил збройних сил капітан I рангу Андрій Риженко та керівник робочої групи з координації навчання Sea Breeze-2014 капітан I рангу Олександр Орехов наголосили, що цього року захід проводиться у відкритому морі та спрямований на досягнення взаємодії під час дій в складі багатонаціональних сил з проведення міжнародної операції з встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому районі, повідомляється на сайті Мінінстерства оборони.

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"У зв’язку з подіями, пов’язаними з виведенням військових частин і кораблів з Криму та Севастополя, виникли проблемні питання з планування та організації маневрів, але завдяки докладеним зусиллям української сторони та наших країн-партнерів вони все ж таки відбулися, і це є позитивним фактом", - зазначив капітан I рангу Андрій Риженко.

Офіцер поінформував, що на відміну від попередніх років, цьогоріч було вирішено змінити формат навчання та не проводити берегову фазу. Однак, за його словами, це не вплинуло на зацікавленість маневрами з боку представників інших країн світу. Нині у навчанні беруть участь 12 кораблів та суден забезпечення, зокрема, з Іспанії, Канади, Румунії та Туреччини.

Керівник робочої групи з координації навчання Sea Breeze-2014 капітан I рангу Олександр Орехов акцентував увагу представників ЗМІ на тому, що всі елементи маневрів відпрацьовуються в повному обсязі відповідно до запланованих заходів та суто за миротворчою тематикою. Він повідомив, що передусім це стосується виконання завдань з контролю за цивільним судноплавством, пошуку й виявлення судна-порушника, проведення доглядових операцій, а також надання допомоги кораблю, що зазнав аварії.

Проведення навчань є важливим етапом на шляху до сертифікації та допуску українських військових до участі в міжнародних операціях із забезпечення безпеки судноплавства.

За словами офіцерів, наочним підтвердженням тому є приклад екіпажу фрегата «Гетьман Сагайдачний», який після завершення Sea Breeze-2014 з жовтня минулого року впродовж багатьох місяців виконував завдання в рамках проведення антипіратських операцій НАТО "Океанський щит" та ЄС "Аталанта".

"В ході навчання Sea Breeze-2014 відпрацьовуються морська й авіаційна фази. Це дає можливість оцінити бойову спроможність наших екіпажів та підвищити їхній професійний вишкіл", - підкреслив капітан I рангу Андрій Риженко.