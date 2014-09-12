Благодійники придбали сучасне медичне обладнання для мобільних госпіталів ЗСУ

11 вересня у Києві відбулася зустріч офіцерів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України з представниками благодійного фонду «Народний тил», футбольного клубу «Динамо» (Київ) та засобів масової інформації.

Зустріч, у якій взяли участь помічник начальника Генерального штабу Збройних Сил України підполковник Роман Чаплінський, начальник Управління спорту Міністерства оборони України полковник Віктор Довгодько та начальник відділу постачання медичного майна Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Володимир Прудніков, була приурочена відправленню сучасного медичного обладнання, призначеного для двох мобільних госпіталів Збройних Сил України. Цього ж дня зазначене обладнання було відправлено силами благодійного фонду «Народний тил» до пунктів призначення.

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Представники Міноборони та Генштабу висловили щиру подяку керівництву ФК «Динамо» (Київ) та благодійного фонду «Народний тил» за суттєвий внесок у забезпечення мобільних польових госпіталів Збройних Сил України вкрай необхідним медичним обладнанням.

Довідка. За перераховані кошти президентом ФК «Динамо» (Київ) Ігорем Суркісом на рахунок благодійного фонду «Народний тил» було закуплено сучасне ендоскопічне хірургічне обладнання, яке дозволяє виконувати широкий спектр втручань різного ступеня складності з високим рівнем якості та вищим рівнем прогнозованості (в порівнянні з класичними методиками), більш швидкою та якісною реабілітацією пацієнтів. Також придбано чотири кисневі концентратори для безпосередньої подачі кисню пацієнту, а також для забезпечення киснем медичних апаратів штучної вентиляції легень.