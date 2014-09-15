На Чернігівщині зустріли танкістів із зони АТО

На Чернігівщину із зони проведення антитерористичної операції повернулися військовослужбовці окремої танкової бригади, які упродовж тривалого часу виконували завдання на сході України.

Танкістів зустріли урочисто всім містом. Люди скандували «Героям слава!», «Слава Україні!», «Дякуємо за мужність!». Крім цього на головній площі Чернігова мешканці міста заспівали Гімн України, розгорнули великий синьо-жовтий прапор та влаштували концерт для героїв-захисників.

За сумлінне виконання службового обов’язку військовослужбовці отримали 15 діб відпустки.