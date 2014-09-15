На Львівщині розпочалося українсько-американське навчання «Репід Трайдент-2014»

На плацу Центрального містечка МЦМБ вишикувались військовослужбовці з України, США, Великобританії, Канади, Болгарії, Азербайджану, Латвії, Литви, Грузії, Німеччини, Республіки Молдова, Норвегії, Польщі, Румунії, Королівства Іспанія.

Під час виконання державних гімнів України та США на щогли підняли прапори цих країн. Прапор України піднімали військовослужбовці морської піхоти та Національної гвардії, а прапор Сполучених Штатів — бійці 173 парашутно-десантної бригади командування Сухопутних військ США в Європі.

Співкерівники навчань — з українського боку полковник Олександр Сивак, та з американської — полковник Фред Рензі, здійснили обхід підрозділів країн-учасниць та привітали військових з початком навчань.

"Цього року девіз навчань «Партнерство. Безпека. Мир» звучить як ніколи актуально не лише для України, але й для усього людства, — звернувся до військовослужбовців полковник Олександр Сивак. — Наша держава сьогодні протистоїть агресору, який має одну з найпотужніших армій світу та озброєний ядерною зброєю. Для того, щоб вистояти на передовій лінії оборони демократичних цінностей, нам важливо відчувати всебічну підтримку міжнародних партнерів".

Задумом «Репід Трайдент — 2014» є відпрацювання сумісних дій підрозділів країн-учасниць навчання з метою забезпечення готовності до виконання завдань у складі багатонаціональних сил. Відпрацьовуватимуться питання сучасних викликів та загроз у сфері національної безпеки. Тематика цьогорічних маневрів передбачає планування і проведення операції зі стабілізації обстановки, підтримання миру у визначеній зоні відповідальності у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи. Зокрема, заплановано практичне відпрацювання здатності підрозділів країн-учасниць діяти у відповідності до стандартів НАТО, які застосовуються у проведенні миротворчих місій, тренування офіцерів різних країн до повноцінної роботи у складі штабу батальйонної тактичної групи. В контексті навчання будуть розглядатися окремі аспекти військово-цивільного співробітництва як засобу стабілізації обстановки.

Загалом у навчанні беруть участь майже 1200 військовослужбовців. Найбільша група — українська: майже 600 офіцерів та курсантів Академії сухопутних військ, морської піхоти та Національної гвардії України. Серед закордонних учасників найбільша група від армії США — майже 200 осіб.

Навчання триватиме два тижні на різних ділянках військового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ. Під час практичних занять використовуватиметься майже 700 одиниць зброї та понад 150 військових автомобілів і бойових машин.