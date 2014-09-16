В Хмельницькій області донори здають кров з негативним резус-фактором для бійців АТО

З середини серпня до Хмельницької обласної станції переливання крові прийшли понад 1200 мешканців області з негативним резус-фактором (Rh-) аби здати кров для поранених у зоні АТО військовослужбовців, повідомляє сайт Міністерства оборони.

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Таким чином майже 600 л рідкісних компонентів крові було розподілено, відповідно до потреб, між профільними медичними установами Міністерства оборони, Державної прикордонної служби і МВС.

"Якщо раніше, до березня чи квітня, наша станція приймала по 2-3 десятка донорів щоденно, то через нинішні події на сході кількість охочих долучитися до допомоги пораненим бійцям щоденно фіксується на рівні 50-70 чоловік", - повідомив завідуючий відділом заготівлі крові та її компонентів Хмельницької обласної станції переливання крові Ярослав Столяр.

Він також підкреслив, що браку донорів у регіоні немає. Пояснює це тим, що люди стали більш свідомими та згуртованими через анексію Криму Росією та розпалюванням нею братовбивчої війни у Луганській та Донецькій областях.

"У нас є потреба у поповненні банку компонентами крові від донорів з негативним резус-фактором, та, особливо, рідкісними групами крові III і IV (В і АВ). Статистика свідчить, що в українців найпоширенішою групою крові є друга група (А) - 40%. Далі йдуть перша група (0) - 37%, третя (В) - 17%, четверта (АВ) - 6%. А негативний резус зустрічається лише у двох людей із десяти", - констатував Ярослав Столяр.

У середині серпня керівництво обласної станції переливання крові звернулося до кількох популярних в регіоні телеканалів, газет і веб-порталів із проханням розмістити відповідного змісту оголошення. І вже наступного ранку десятки охочих мешканців Хмельницької області з негативним резус-фактором прийшли до стін медичного закладу, щоб здати кров для поранених в АТО захисників Вітчизни.