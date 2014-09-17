На Житомирщині воїни-артилеристи опановують гаубиці

На одному з військових полігонів Житомирщини триває тактичне навчання відмобілізованих військовослужбовців артилерійської бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України. Вдень та вночі особовий склад батарей здійснює бойові стрільби зі штатних артилерійських засобів — гаубиць 2А65 «Мста-Б».

Для практичної підготовки воїнів-артилеристів розроблені спеціальні програми навчань, які дозволяють інструкторам практично підготувати військовиків до різних тактичних ситуацій.

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У заданих районах військовослужбовці відпрацьовують вогневі завдання при обороні, наступі, при відході, забезпечення бойових дій загальновійськових підрозділів. Велику увагу інструктори, які брали участь в АТО, звертають на маневрування батареї, ведення вогню із закритих позицій.

"Протягом визначеного часу особовий склад на практиці має до автоматизму навчитися виконувати вправи з розгортання вогневих позицій, нанесення прицільного артудару по ворогу, швидкого відходу на вказані райони. За нормативами на це надається менше 14 хвилин. Всі прагнуть вдосконалюватися, навчатися, розуміють, які завдання і в яких умовах можуть виконувати", — зазначив виконувач обов’язків заступника командира артилерійської бригади капітан Олександр Шевченко.