У Житомирській області під час навчань загинув військовий, трьох поранено

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Військовій прокуратурі Житомирського гарнізону.

Трагічний випадок трапився у Новоград-Волинському районі під час навчань на військовому полігоні.

Там особовий склад 30-ї окремої механізованої бригади виконував вправи з бойової зброї – станкового гранатомета. Саме тоді трьох воїнів було поранено, а один загинув.

Читайте такожСьогодні в Києві проведуть військові навчання із залученням бойової техніки Один поранений не потребував госпіталізації, а двох інших перевезли до Житомирського військового шпиталю, де вони зараз і знаходяться. Медики надають їм необхідну допомогу.

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст.425 «Недбале ставлення до військової служби».

Залежно від рішення суду, винним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Розслідування справи триває.