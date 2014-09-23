«Репід Трайдент-2014». Розпочалася активна фаза навчань

У перший день активної фази підрозділ представлений американським контингентом здійснював 40-кілометровий марш у колоні військової техніки. Паралельно з американцями схожі завдання виконували й військовослужбовці України та Болгарії. За умовами виконання маневру на шляху слідування колони військової техніки, які розтягувалися на сотні метрів, чекали численні засідки груп «диверсантів», «заміновані» ділянки доріг, блокування шляху розлюченим «місцевим» населенням тощо. Тому військовим доводилося «відбивати» раптові напади, надавати допомогу «пораненим», проводити «розмінування» траси та домовлятися із ватажками «цивільних».

За діями підрозділів прискіпливо слідкували принципові спостерігачі, які помічали найменші недоліки. А наблизити умови проведення навчання до бойових допомагала система імітації тактичних дій «MILES».

За словами спостерігачів, загалом військовослужбовці виконали всі завдання під час маршу. Траплялися й помилки. Після завершення маршу відбулося підбиття підсумків та обговорення різних ситуацій, що виникали.