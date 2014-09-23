На Дніпропетровщині триває бойове злагодження механізованих підрозділів

За словами командира механізованого підрозділу, всі новоприбулі захисники Вітчизни пройшли відповідну підготовку у навчальних підрозділах на базі провідного вищого військового навчального закладу Міністерства оборони.

"Сьогодні, під керівництвом бойових офіцерів та контрактників - учасників АТО, мобілізовані військовослужбовці підвищують свої навички з вогневої, тактичної, інженерної, медичної підготовки, водіння бойових машин тощо", - повідомив офіцер.

На вогневих директрисах загальновійськового полігону, екіпажі бойових машин відпрацьовують початкову вправу навчальних стрільб з озброєння БМП-2 в умовах ведення оборонного бою, виконують нормативи із завантаження боєкомплекту, приведення озброєння із похідного в бойове положення тощо.

Під час практичних занять з тактичної підготовки, воїни-піхотинці відпрацьовують завдання із пересування на полі бою. На загальновійськовому стрільбищі особовий склад десанту бойових машин виконує стрільби з різних видів озброєння.

В ході занять з медичної підготовки, військовослужбовці тренуються у наданні першої медичної допомоги, відпрацьовують порядок дій під час евакуації поранених з поля бою та бойової техніки.