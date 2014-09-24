Президент доручив направити в зону АТО військових комісарів
13:53, 24 вересня 2014Військо
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Президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Валерію Гелетею направити в район проведення АТО у Донецькій та Луганській областях військових комісарів.
REUTERS
Про це йдеться у розпорядженні глави держави №1041/2014-рп від 24 вересня. Документом доручається направити до зони АТО для проходження військової служби військових комісарів районів, міст, областей, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
У розпорядженні зазначається, що на посади військових комісарів, які вивільняються, можуть призначатися військовослужбовці - учасники антитерористичної операції, які зазнали поранення, іншого ушкодження здоров’я, однак визнані військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоров’я для проходження військової служби.
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