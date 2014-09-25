Під час обстрілу блокпосту під Одесою серед військових ніхто не постраждав

За попередньою інформацією, постріл в напрямку блокпосту здійснено із ручного протитанкового гранатомета. Снаряд влучив в захисне укріплення блокпосту. Постраждалих серед особового складу військовослужбовців немає. Бойова техніка блокпосту в строю.

Особовий склад блокпосту під час обстрілу проявив витримку, здійснив у відповідь комплекс протидиверсійних заходів. Зокрема, було оголошено сигнал «Тривога», зайнято кругову оборону. В район події було направлено підрозділ, що перебував у протидиверсійному резерві. Враховуючи, що постріл пролунав зі сторони населеного пункту, військовослужбовці з метою недопущення можливих втрат серед населення, а також у зв’язку з тим, що постріл невідомих був поодиноким, вогонь у відповідь не відкривали.

Ще вночі на місце події прибули оперативні групи Командування ВМС ЗС України, Південного регіонального управління Військової служби правопорядку у ЗС України та силових структур регіону. На даний час проводиться розслідування.

Військовослужбовці вказаного, а також інших блокпостів, де несуть службу воїни Військово-Морських Сил Збройних Сил України, продовжують надійно виконувати бойові завдання із захисту мирного життя мешканців Одеської і Миколаївської областей.