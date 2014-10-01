Старшому мічману Сергію Шкодіну вручили орден
17:54, 01 жовтня 2014Військо
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Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Гайдук під час візиту до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону вручив старшому мічману Сергію Шкодіну, пораненому в боях на сході країни, орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Фото Міноборони
Згідно з Указом Президента України, цю нагороду старший мічман Сергй Шкодін здобув за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції.
Також командувач Військово-Морських Сил поцікавився у Сергія ходом лікування, станом здоров’я, нагальними проблемами та побажав якнайшвидшого одужання.
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