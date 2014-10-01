Старшому мічману Сергію Шкодіну вручили орден

Згідно з Указом Президента України, цю нагороду старший мічман Сергй Шкодін здобув за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції.

Також командувач Військово-Морських Сил поцікавився у Сергія ходом лікування, станом здоров’я, нагальними проблемами та побажав якнайшвидшого одужання.