Росія на сході України випробовує кулі з карбіду вольфраму - Гелетей

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

Міністр продемонстрував кулю, виготовлену із спеціального карбідвольфрамового сплаву, і зазначив, що кілька десятків таких куль йому надала розвідка. Ці кулі були здобуті на сході України на територіях, підконтрольних російським Збройним силам.

“У нас є інформація, що Росія застосовує новітню зброю на території України. Ось подивіться, звичайний патрон, але куля до нього виготовлена з карбідвольфраму. Це патрон калібру 7,62 від снайперської гвинтівки Драгунова і російських кулеметів. Ця куля пробиває шостий рівень захисту бронежилетів і броньовану техніку. Саме така зброя потрапила на озброєння Збройних сил Росії у 2013 році і вже з'явилася на Донбасі. Розвідка принесла мені два десятки таких патронів”, - зазначив міністр.

Читайте такожПосол США: Росія перекинула на Донбас новітні системи ППОТакож він додав, що після проведення експертиз цих набоїв Україна звернеться до міжнародних судів, щоб вони дали оцінку випробовуванню російських боєприпасів в Україні.

В зв'язку з цим Гелетей прокоментував і порушення проти нього слідчим комітетом РФ кримінальної справи нібито за геноцид російськомовного населення на сході.

“Щодо геноциду, то і ми, і світ спитаємо російські Збройні сили щодо застосування Росією новітньої зброї. Прийде час, і Україна, і світ побачать, що Росія робила на Донбасі. І тільки потім будемо ставити питання по надуманих кримінальних справах. Не ми прийшли до них, а вони загарбали нашу територію”, - сказав Гелетей.

Довідка. Карбід вольфраму - твердий матеріал, який використовується для виготовлення інструментів, що вимагають зносо- та температуростійкості (різці, наконечники сверл тощо) - так, відомий сплав "побєдіт" на 90% складається з карбіду вольфраму. Також використовується для виготовлення сердечників бронебійних куль.