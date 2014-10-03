У Миколаєві відкрили алею на честь загиблого в АТО героя

На урочисте відкриття алеї прийшли мати та бабуся загиблого героя, військовослужбовці Миколаївського зонального відділу ВСП, представники міської та обласної ради, керівництво та студенти політехнічного коледжу.

Під час урочистого мітингу заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Романчук вручив матері воїна Ірині Алдошиній орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким героя було нагороджено посмертно.

Виступаючи перед присутніми, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Миколаївського зонального відділу ВСП підполковник Сергій Колодін пригадав, яким відважним воїном був Максим Алдошин, та побажав аби пам’ять про нього назавжди збереглася в стінах того закладу, який він закінчив.

Право відкрити алею надали мамі героя Ірині Алдошиній.